Волгоградские коммунальщики готовят городские фонтаны к летнему сезону

16 Апр 2020 2020-04-16T09:27:39+03:00

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Весна радует волгоградцев из окон своих квартир: слышно пение птиц, распускающаяся листва на деревьях. Кому-то повезло больше – они наслаждаются самым красивым временем года на дачах и в своих домах. Еще одна примета весны в Волгограде фонтаны. Их обычно запускают в первых числах мая. Подготовительные работу волгоградские коммунальщики уже начали – погода позволяет. "Волгоградзеленхоз" занимаются сейчас фонтаном возле железнодорожного вокзала. У «Детского хоровода проверяют инженерные сети, чистят облицовочные плиты и чашу. Также занимаются и самым известным в городе фонтаном «Искусство». В прошлом году его капитально отремонтировали.

Работы пройдут во всех районах. Коммунальщики снимут защиту, которую установили на зиму, вернут на место оборудование. Кстати, на некоторых объектах его обновят, сделают более мощным, например, в Красноармейском районе. Затем конструкции протестируют. Всего в городе заработают 20 фонтанов. Теперь осталось только дождаться спада заболеваемости коронавирусной инфекции. Иначе за фонтанами также будем наблюдать из окна. Вряд ли поход к прохладным струям сделают уважительной причиной для нарушения режима самоизоляциии, который действует в Волгограде с 1 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU