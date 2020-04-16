2020-04-16T09:28:11+03:00
Спорт

Неожиданности самоизоляции: Елена Исинбаева покрасила волосы в синий цвет

Волгоградке захотелось перемен
Екатерина МАЛИНИНА
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Спортсменка удивляет не только своими достижениями в спорте. Фото: с личной странички спортсменки в соцсетяхСпортсменка удивляет не только своими достижениями в спорте. Фото: с личной странички спортсменки в соцсетях
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Режим самоизоляции действует на всех по разному. Кто-то впадает в депрессию, кто-то начинает заниматься английским, кто-то кардинально меняет свою внешность. Людям хочется хоть каких-то изменений на фоне домашних забот и дел. Знаменитая спортсменка Елена Исинбаева решилась поменять внешность. Причем достаточно кардинально. Чемпионка покрасила волосы в синий цвет. Волгоградка опубликовала фотографию из машины в новом провокационном образе. Свой пост она сопроводила песней «любимого Цоя».

"Перемен! - требуют наши сердца. Перемен! - требуют наши глаза. В нашем смехе и в наших слезах, И в пульсации вен: "Перемен! Мы ждем перемен!"

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Елена Исинбаева покрасила волосы в синий цвет
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Пользователи оценили новую Лену. «Супер», «Очень красивый образ», - написали ей поклонники. Правда, не обошлось и без критиков: «Красиво, но было лучше».

Возможно, это не последнее изменение внешности великой спортсменки. Почему бы нет. Красивой женщине все к лицу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Неожиданности самоизоляции: Елена Исинбаева покрасила волосы в синий цвет