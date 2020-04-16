Рейды по нарушению самоизоляции в Волгограде: в каких районах пройдут 16 апреля и какие документы нужны
Полмесяца волгоградцы живут в режиме самоизоляции, многие устали сидеть взаперти и выходят на прогулки, нарушая ограничения. А на улице их поджидают патрули, которые штрафуют нарушителей. Ежедневно в полиции отчитываются о десятках составленных протоколов, а суды – о вынесенных решениях. Только за вчерашний день, 15 апреля, правоохранители составили 61 протокол о нарушении режима самоизоляции. Сегодня, 16 апреля, рейды продолжатся: межведомственные группы проверят, как соблюдают режим самоизоляции жители трех городов и шести районов Волгоградской области.
В частности, рейды пройдут в Тракторозаводском, Ворошиловском, Советском районах Волгограда; Волжском, Михайловке; Кумылженском, Нехаевском, Иловлинском, Новоаннинском, Новониколаевском и Палласовском муниципальных районах.
Напоминаем, выходить из дома нынче можно только в некоторых случаях - на работу, для получения экстренной медпомощи, в магазин, выбросить мусор, и выгулять собаку. Можно также съездить на дачу. При этом во всех случаях у вас должны быть с собой паспорт (или иное удостоверение личности), для работающих - служебное удостоверение или справка с работы, для всех остальных - уведомление, где указана причина выхода из дома, адрес места жительства и время планируемого возвращения.
ВАЖНО! Правила передвижения во время самоизоляции в Волгоградской области и образцы документов (скачать и распечатать).
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ИСТОЧНИК KP.RU