2020-04-16T08:15:45+03:00
Общество

Под Камышином заканчивают ликвидацию главной городской свалки

В ближайшие пять лет уберут еще 157 мусорных полигонов
Екатерина МАЛИНИНА
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Это уже 21-я ликвидированная свалка. Фото: администрация Волгоградской областиЭто уже 21-я ликвидированная свалка. Фото: администрация Волгоградской области
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Для жителей Камышина – это очень важная работа и долгожданный результат. Свалка, которая отравляла жизнь сотен жителей, наконец-то исчезнет. Комитет природных ресурсов и экологии сообщил, что территорию очистили на 80 процентов. Работы идут сразу на двух участках. Сначала отходы уплотнили, накрыли песком и природным сорбентом – опокой. Затем использовали специальную изолирующую пленку, которая защитит от дождевых и талых вод.

Когда этот этап работы закончится, сверху подрядчик засыплет все плодородным грунтов и высадят растения.

Таким образом изолируют почти полтора миллиона тонн отходов.

Эта территория, заваленная мусором, станет уже 21-й в череде ликвидированных свалок в Волгоградской области. В течение 5 лет власти обещают очистить 157 подобных объектов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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