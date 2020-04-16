2020-04-15T22:00:46+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 16 апреля 2020: два пациента с COVID-19 в реанимации

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 16 апреля 2020 года
Екатерина МАЛИНИНА
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Двое пациентов находятся в реанимации.Двое пациентов находятся в реанимации.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Статистика заболеваемости коронавирусной инфекцией по стране совсем не радует. Каждый день количество зараженных все больше. В этом отношении Волгоградская область в числе стабильных территорий, где цифры пока небольшие. Как говорят специалисты, регионы по темпу росту заболевших идут от Москвы с отставанием на 2-3 недели. Так что, пока радуемся имеющимся данным. Мы собрали последние новости о ситуации с COVID-19 в Волгоградской области на 15 апреля 2020 года. За сутки лишь у одного человека подтвердился коронавирус. Таким образом, общее число заболевших достигло 47.

Женщина подхватила заразу не на южном курорте и даже не в Москве, а на рынке в станице Клетская Волгоградской области, куда пришла за покупками. Сейчас специалисты выясняют все ее близкие контакты, чтобы посадить их на карантин. Состояние женщины стабильное.

Правда, намечается не очень хорошая тенденция. Состояние нескольких пациентов стало ухудшаться. На данный момент двое из них находятся в тяжелом состоянии. 78 женщину подключили к ИВЛ, 39-летнего волгоградца перевели в реанимацию на кислородную ингаляцию. Чаще всего течение болезни осложняется сопутствующими хроническими заболеваниями. По сложным случаям волгоградские врачи советуются с московскими коллегами, которые имеют опыт работы с такими больными.

Кстати, за опасную работу медикам обещают заплатить не только федеральные власти – о надбавках за «вредность» объявил президент. Областные власти также заявили о том, что за апрель все те, кто работает с коронавирусными больными, получат дополнительные выплаты. Например, врач спецскорой – 21468 рублей, а врач в инфекционном стационаре 26835 рублей в месяц.

Вспомнили чиновники и про то, как медперсонал добирается до больниц. Доплата за транспорт составит одну тысячу рублей вне зависимости на автобусе ли доезжает медик или на своей машине.

Стало известно и том, почему во дворах очень многих больниц в городе появились большие военные госпитальные палатки. Так власти решили подготовиться к тому времени, когда ситуация станет критической. Сделано это для того, чтобы скорые не стояли в очереди и первичный осмотр пациентов с COVID-19 могли провести в палатках.

ИСТОЧНИК KP.RU

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