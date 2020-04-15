2020-04-15T19:24:28+03:00
Коронавирус Covid-19

Патрули из полицейских и чиновников составили 61 протокол о нарушении самоизоляции в Волгоградской области

Самыми недисциплинированными оказались жители Урюпинска и Волжского
Екатерина МАЛИНИНА
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Полицейские и чиновники выходят в совместные рейды.Полицейские и чиновники выходят в совместные рейды.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Одновременно с цифрами, отражающими количество заболевших и выздоровевших от COVID-19, оперативный штаб выдает данные и по составленным протоколам. Их оформляют на тех, кто нарушает режим самоизоляции. То есть покидает квартиру или дом без прописанной в постановлении губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова причине. Праздно шатающихся по улице и тех, кто спешит по своим делам до сих пор много. Несмотря на растущее каждый день число заболевших коронавирусной инфекцией. Протоколы составляют полицейские, чиновники, а сейчас имеют право делать это еще и росгвардейцы.

15 апреля патрули составили 61 протокол за нарушение ст. 20.6.1 КоАП. Больше всего попалось жителей Урюпинска – 20 человек, по-прежнему недисциплинированны волжане. Много нарушителей в Волгограде, Котовском районе. А вот в Даниловском и Алексеевском районе нашли всего лишь по одному человеку, который проигнорировали режим самоизоляции без уважительной причины.

Всего составили 61 протокол. Кстати, суды уже начали выносить решения по оформленным ранее документам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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