2020-04-15T18:53:21+03:00
Экономика

Обучающий онлайн-марафон от УРАЛСИБА поможет предпринимателям преодолеть кризис

Университет бизнеса УРАЛСИБ объявляет о начале антикризисного курса для малого и среднего бизнеса (16+)
Иван Егоров
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Фото: ПАО «БАНК УРАЛСИБ».Фото: ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
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Недельный обучающий онлайн-марафон организовал Университет бизнеса банка УРАЛСИБ. Принять участие в нем могут все желающие, но, прежде всего, курс будет интересен предпринимателям и руководителям бизнеса.

Занятия стартуют 20 апреля и продлятся неделю. В прямой трансляции на официальном YouTube-канале и странице Университета на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» акулы бизнеса выступят с лекциями. Темы – самые актуальные для нынешнего времени. Эксперты будут рассказывать о том, как правильно вести и сохранить предприятие в кризис, на какие налоговые меры поддержки можно рассчитывать и что лучше всего предпринять для спасения бизнеса. В роли преподавателей выступят успешные бизнесмены и профессиональные коучи. Зарегистрироваться на марафон можно здесь.

Кроме того, участникам мероприятия доступны записи лекций и открыта регистрация на новые семинары.

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