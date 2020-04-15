2020-04-15T17:36:17+03:00
Общество

Шесть волгоградцев заплатят по тысяче рублей штрафа за нарушение самоизоляции

Суды рассматривают протоколы о нарушении ст.20.6.1 КоАП.
Екатерина МАЛИНИНА
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Протоколы составляют десятками каждый день.Протоколы составляют десятками каждый день.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Каждый день полиция, чиновники Волгоградской области выходят с рейдами на улицы. Останавливают и составляют протоколы на тех, кто нарушает режим самоизоляции. Решения выносят уже в судах. С 13 по 15 апреля суды рассмотрели документы, составленные 6 апреля. Всего 13 дел: 4 материала в Красноармейскому суде, 3 - в Кировском, 1 - в Краснооктябрьском, 2 - в Дзержинском, 3 - в Центральном суде. Шесть человек получили минимально возможный штраф (по этой статье наказание предусмотрено до 30 тысяч рублей). Они заплатят одну тысячу рублей. Пятерым выписали предупреждения. Еще два протокола вернули составителям – они оформлены неправильно.

В скорой времени подобных решений будет еще больше. Полицейские и чиновники составляют около 100 протоколов за день. А теперь разрешение оформлять документ о нарушении режима самоизоляции получили и представители Росгвардии. Так что волгоградцам стоит хорошо подумать прежде, чем выйти на улицу без указанной в постановлении губернатора Андрея Бочарова причине.

ИСТОЧНИК KP.RU

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