2020-04-15T16:56:16+03:00
Общество

МЧС предупреждает волгоградцев о сильном ветре

К ночи 16 апреля порывы ветра усилятся до 15-20 метров в секунду, а местами будут заморозки
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Ветер усилится уже к вечеру 15 апреля.Ветер усилится уже к вечеру 15 апреля.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Волгоградское управление МЧС выдало экстренное предупреждение: в регионе ожидается усиление ветра. В ведомстве со ссылкой на Волгоградский Гидрометцентр, сообщают, что 15 апреля и ночью 16 апреля в отдельных районах Волгоградской области и в Волгограде ожидается юго-западный ветер порывами до 15-20 метров в секунду.

В ГУ МЧС России по региону напоминают волгоградцам:

- не оставляйте автомобили под деревьями и рядом со слабо укрепленными конструкциями;

- при обнаружении оборванных проводов линий электропередачи или других повреждений энергетических объектов не приближайтесь к ним, а срочно сообщите о неисправностях в региональную энергетическую компанию по телефону 8-800-100-70-60.

При этом в Волгоградской области сохраняется высокая пожароопасность – 4 класс. Поэтому волгоградцев просят не палить костры и не поджигать траву, дабы избежать ландшафтных пожаров.

Как уточняют в Волгоградском ЦГМС, температура воздуха по области: ночью +1...+6º, местами до -4º (заморозки в воздухе и на поверхности почвы ); днем +7...+12º. В Волгограде ночью +2...0º, днем +9...+11º.

ИСТОЧНИК KP.RU

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