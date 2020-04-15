МЧС предупреждает волгоградцев о сильном ветре
Волгоградское управление МЧС выдало экстренное предупреждение: в регионе ожидается усиление ветра. В ведомстве со ссылкой на Волгоградский Гидрометцентр, сообщают, что 15 апреля и ночью 16 апреля в отдельных районах Волгоградской области и в Волгограде ожидается юго-западный ветер порывами до 15-20 метров в секунду.
В ГУ МЧС России по региону напоминают волгоградцам:
- не оставляйте автомобили под деревьями и рядом со слабо укрепленными конструкциями;
- при обнаружении оборванных проводов линий электропередачи или других повреждений энергетических объектов не приближайтесь к ним, а срочно сообщите о неисправностях в региональную энергетическую компанию по телефону 8-800-100-70-60.
При этом в Волгоградской области сохраняется высокая пожароопасность – 4 класс. Поэтому волгоградцев просят не палить костры и не поджигать траву, дабы избежать ландшафтных пожаров.
Как уточняют в Волгоградском ЦГМС, температура воздуха по области: ночью +1...+6º, местами до -4º (заморозки в воздухе и на поверхности почвы ); днем +7...+12º. В Волгограде ночью +2...0º, днем +9...+11º.
ИСТОЧНИК KP.RU