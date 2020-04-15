2020-04-15T16:36:57+03:00
Общество

Волгоград потратит более четырех миллионов рублей на украшение города к 9 мая

Ко Дню Победы в городе-герое установят четырехметровую объемную книгу и пятиметровую ленточную звезду
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Ко Дню Победы улицы Волгограда украсят 250 флагов.Ко Дню Победы улицы Волгограда украсят 250 флагов.Фото: Екатерина СИМОХИНА
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Несмотря на коронавирус, на режим самоизоляции и ограничения руководство Волгограда продолжает готовить город к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Чиновники намерены потратить более 4 миллионов рублей только на украшение Волгограда ко Дню Победы. На сайте Госзакупок появились сразу несколько лотов на изготовление и монтаж красочных конструкций. "КП-Волгоград" заглянул в документацию аукционов и вот, что узнал.

Так, в празднику город заказал шесть флаговых конструкций «Победа» по 90 тысяч каждая, шесть флаговых конструкций «Костер» по 70 тысяч за штуку. Плюс деньги за их поставку и монтаж, итого – почти 1,1 миллион рублей.

Также ко Дню Победы МАУ «Информационное агентство Волгограда» заказала арт-объект – объемную книгу размером 3,8 на 3,8 метра. За ее изготовление, поставку и монтаж город заплатит 400 тысяч рублей.

Еще один необычный арт-объект, который заказали чиновники, - объемная композиция «Ленточная звезда». Она обойдется бюджету в 385 тысяч рублей.

750 тысяч рублей потратят на брендирование общественного транспорта Волгограда к 75-летию Победы. Еще 867 тысяч потратят на плакаты, которые развесят по городу. Всего их будет 252 штуки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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