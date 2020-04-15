В Волгограде еще одного подрядчика поймали на махинациях при капремонте дома
В Волгограде еще одного подрядчика, который занимался выполнением работ по капитальному ремонту многоэтажного дома, поймали на махинациях. Выяснилось, что фирма, которая ремонтировала дом в Красноармейском районе, ряд работ так и не провела.
- Установлено, что фирма подозреваемого заключила договор с УНО «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов» в 2018 году. За ремонт фасада подрядчику перечислеили порядка 4,5 миллионов рублей. Однако часть работ на сумму свыше 750 тысяч рублей фактически не исполнена, - сообщают «КП-Волгоград» в областной прокуратуре.
На директора фирмы завели уголовное дело по статье «мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере».
- На основании судебного решения по иску регионального оператора сумма переплаты по договору подлежит взысканию с подрядчика в региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов, - уточняют в ведомстве.
Сейчас расследованием дела занимается УМВД России по Волгограду.
ИСТОЧНИК KP.RU