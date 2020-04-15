Коронавирус в Волгограде: каждый третий тест на COVID-19 – ложный

15 Апр 2020 2020-04-15T15:12:33+03:00

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Окончательный диагноз - что жительница Жирновского района Волгоградской области умерла от коронавируса – поставили только после смерти и второго теста. Первый тест показал отрицательный результат. В Волжском, где под обследование попали несколько сотен учеников и учителей школы, куда после поездки в ОАЭ пришла зараженная на COVID-19 девочка, первые тесты дали много положительных результатов. Но вторичный анализ почти все результаты аннулировал.

- Да, тест-системы на коронавирус далеки от совершенства. Примерно тридцать процентов первичных результатов после перепроверки в референс-центре не подтверждаются. Поэтому мы и не называет окончательные цифры зараженных по первым тестам, - говорит председатель комитета здравоохранения Волгоградской области Анатолий Себелев.

На сегодняшний день, 15 апреля, в больницах под меднаблюдением находятся 99 человек. Из них двое – в тяжелом состоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU