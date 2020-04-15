2020-04-15T15:12:33+03:00
Общество

Коронавирус в Волгограде: каждый третий тест на COVID-19 – ложный

Поэтому результаты первых тестов зачастую расходятся с вторичными данными референс-центра
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Медики признают экспресс-тесты на коронавирус не совершенны.Медики признают экспресс-тесты на коронавирус не совершенны.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

Окончательный диагноз - что жительница Жирновского района Волгоградской области умерла от коронавируса – поставили только после смерти и второго теста. Первый тест показал отрицательный результат. В Волжском, где под обследование попали несколько сотен учеников и учителей школы, куда после поездки в ОАЭ пришла зараженная на COVID-19 девочка, первые тесты дали много положительных результатов. Но вторичный анализ почти все результаты аннулировал.

- Да, тест-системы на коронавирус далеки от совершенства. Примерно тридцать процентов первичных результатов после перепроверки в референс-центре не подтверждаются. Поэтому мы и не называет окончательные цифры зараженных по первым тестам, - говорит председатель комитета здравоохранения Волгоградской области Анатолий Себелев.

На сегодняшний день, 15 апреля, в больницах под меднаблюдением находятся 99 человек. Из них двое – в тяжелом состоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
МЧС предупреждает волгоградцев о сильном ветре
Волгоград потратит более четырех миллионов рублей на украшение города к 9 мая
В Волгограде еще одного подрядчика поймали на махинациях при капремонте дома
Коронавирус в Волгограде: каждый третий тест на COVID-19 – ложный
Коронавирус в Волгоградской области: в каких районах есть заболевшие
В Жирновске волгоградку, которая умерла от коронавируса, заразили гости из Москвы
В Волгограде поймали уголовника, который грабил пенсионеров
Стали известны подробности о новом заболевшем коронавирусом волгоградце к 15 апреля
Коронавирус в Волгограде: всем медикам - по тысяче на проезд
С 16 апреля пустят теплоход по маршруту «Волгоград-Зайчики»
В помощь волгоградским родителям с детьми на самоизоляции педагоги запустили онлайн-марафон с мастер-классами
Появилось видео, как летчики готовятся к воздушному параду Победы в Волгограде
Коронавирус в Волгограде: с 15 апреля изменится расписание пригородных электричек
Число заболевших коронавирусом в Волгоградской области на 15 апреля составило 47 человек