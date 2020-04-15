2020-04-15T14:53:20+03:00
Общество

В Жирновске волгоградку, которая умерла от коронавируса, заразили гости из Москвы

В районе под обследование попали не только работники больницы, но и психоневрологический интернат
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Полиция ищет москвича, который заразил жительницу поселка Линево.Полиция ищет москвича, который заразил жительницу поселка Линево.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В Жирновске Волгоградской области, где 8 апреля женщина скончалась от коронавируса, сейчас под меднаблюдением уже 57 человек. К их числе и медики райбольницы. Как рассказал председатель комитета здавоохранения Анатолий Себелев, на данный момент среди сотрудников ЦРБ подтвержденных диагнозов коронавируса нет, самочувствие всех нормальное. Все под медицинским наблюдением.

Но позже выяснилось, что это не все, кто контактировал с умершей.

- Выяснилось, что этот случай коронавируса – завозной. Сейчас Роспотребнадзор и правоохранительные органы занимаются расследованием. Известно, что к женщине приезжали гости из Москвы, и не раз за. Сейчас ищут тех, кто мог завести вирус и все контакты, - рассказал о ситуации в районе глава облздрава.

Кроме того, решено обследовать на коронавирусную инфекцию весь психоневрологический интернат в Жирновске.

- Дело в том, что сын умершей работает в этом ПНИ. К счастью, первый тест у него отрицательный. Но так как это учреждение закрытого типа, всех его пациентов и сотрудников протестируют, - отметил Анатолий Себелев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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