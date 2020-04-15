В Волгограде поймали уголовника, который грабил пенсионеров

15 Апр 2020 2020-04-15T13:29:46+03:00

За две недели рецидивист успел ограбить двух старушек, еще в двух домах его спугнули

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За пару недель апреля 2020 года в полицию Дзержинского района Волгограда поступило сразу четыре похожих заявлений о грабежах. Преступник действовал по одной и той же схеме, поэтому все случаи объединили в одно дело и стали искать разбойника. Нашли.

За этот месяц рецидивист успел ограбить двух пенсионерок. Сначала он залез в дом к 59-летней женщине и похитил с тумбочки в коридоре дорогостоящий сотовый телефон. Затем вечером 10 апреля он зашел через незапертую входную дверь в дом к 73-летней волгоградке. Мужчина приставил к старушке нож и стал угрожать, после чего похитил 3 тысячи рублей и скрылся. Кроме этого, неизвестный пытался похитить ценное имущество еще в двух домовладениях граждан. Однако эти попытки не были доведены до конца, - рассказали «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

По приметам задержали 31-летнего волгоградца. Он ранее был судимый за грабеж, кражу, разбой и угон житель Дзержинского района. Он уже во всем сознался.

- Похищенные деньги, а также выручку от сданного в скупку сотового телефона он потратил на алкоголь. На него завели уголовное дело по трем статьям «Покушение на кражу», «Кража» и «Разбой». Преступника уже взяли под стражу, -уточняют в региональном Главке.

ИСТОЧНИК KP.RU