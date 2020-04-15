Стали известны подробности о новом заболевшем коронавирусом волгоградце к 15 апреля

15 Апр 2020 2020-04-15T13:25:00+03:00

Все, кто контактировал с заболевшей, уже изолированы, обследованы и отправлены под меднаблюдение. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Изменить размер текста: A A

За последние сутки, по данным на 15 апреля 2020 года, в списке людей, заболевших коронавирусом в Волгоградской области, добавился еще один. В итоге число инфицированных выросло до 47 человек. В оперативном штабе рассказали подробности о пациенте, который добавился в список зараженных COVID-19. Это жительница города Суровикино.

Как уже писала «КП-Волгоград» у 39-летней женщины тест показал положительный результат на «коронавирусную инфекцию». И заразилась она не за границей, и даже не от близкого человека или родственника. Женщина подхватила «заразу» на рынке в Клетском районе. Ей позвонили знакомые и рассказали, что у одного из мужчин, с которым она контактировала обнаружили коронавирус.

- Лица, которые были в контакте с зараженной женщиной, уже изолированы и обследованы. Сейчас все они пребывают под медицинским наблюдением. Состояние жительницы Суровикино удовлетворительное, ее госпитализировали в больницу №5 Волгограда, - сообщили в оперативном штабе.

Всего к 15 апреля под меднаблюдением находятся в регионе 1119 человек. 96 жителей области в больнице, из них 90 взрослых и шесть детей.

ИСТОЧНИК KP.RU