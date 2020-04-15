Коронавирус в Волгограде: всем медикам - по тысяче на проезд

15 Апр 2020 2020-04-15T12:44:26+03:00

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Коронавирус продолжает распространяться по стране и Волгоградской области. Медикам сейчас сложнее всего. Кто-то работает на передовой с коронавирусом, остальные из-за перераспределения потоков пациентов - с повышенной нагрузкой. Поэтому власти Волгоградской области решили компенсировать проезд всем работникам здравоохранения – по 1 тысяче рублей каждому, вне зависимости от того, пользуются они личным авто или общественным транспортом. Как сообщили «КП-Волгоград» в администрации области, такую же сумму получат сотрудники социальных служб. Выплаты придут до 1 мая.

Выплатят по итогам апреля медикам, которые непосредственно работают с коронавирусом, и надбавки к зарплате. Пока утверждены региональные выплаты. Еще большие суммы обещал добавить президент.

На совещании с главврачами глава региона отметил, что медики должны быть готовы принять тяжелых больных. Для зараженных коронавирусом в больницах Волгоградской области готовят уже две тысячи коек, а в перспективе их количество увеличат до четырех тысяч.

ИСТОЧНИК KP.RU