2020-04-15T12:44:26+03:00
Общество

Коронавирус в Волгограде: всем медикам - по тысяче на проезд

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил о компенсации работникам здравоохранения платы за проезд на работу
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Медики сейчас работают с огромной нагрузкой.Медики сейчас работают с огромной нагрузкой.Фото: Андрей АБРАМОВ
Изменить размер текста:

Коронавирус продолжает распространяться по стране и Волгоградской области. Медикам сейчас сложнее всего. Кто-то работает на передовой с коронавирусом, остальные из-за перераспределения потоков пациентов - с повышенной нагрузкой. Поэтому власти Волгоградской области решили компенсировать проезд всем работникам здравоохранения – по 1 тысяче рублей каждому, вне зависимости от того, пользуются они личным авто или общественным транспортом. Как сообщили «КП-Волгоград» в администрации области, такую же сумму получат сотрудники социальных служб. Выплаты придут до 1 мая.

Выплатят по итогам апреля медикам, которые непосредственно работают с коронавирусом, и надбавки к зарплате. Пока утверждены региональные выплаты. Еще большие суммы обещал добавить президент.

На совещании с главврачами глава региона отметил, что медики должны быть готовы принять тяжелых больных. Для зараженных коронавирусом в больницах Волгоградской области готовят уже две тысячи коек, а в перспективе их количество увеличат до четырех тысяч.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
МЧС предупреждает волгоградцев о сильном ветре
Волгоград потратит более четырех миллионов рублей на украшение города к 9 мая
В Волгограде еще одного подрядчика поймали на махинациях при капремонте дома
Коронавирус в Волгограде: каждый третий тест на COVID-19 – ложный
Коронавирус в Волгоградской области: в каких районах есть заболевшие
В Жирновске волгоградку, которая умерла от коронавируса, заразили гости из Москвы
В Волгограде поймали уголовника, который грабил пенсионеров
Стали известны подробности о новом заболевшем коронавирусом волгоградце к 15 апреля
Коронавирус в Волгограде: всем медикам - по тысяче на проезд
С 16 апреля пустят теплоход по маршруту «Волгоград-Зайчики»
В помощь волгоградским родителям с детьми на самоизоляции педагоги запустили онлайн-марафон с мастер-классами
Появилось видео, как летчики готовятся к воздушному параду Победы в Волгограде
Коронавирус в Волгограде: с 15 апреля изменится расписание пригородных электричек
Число заболевших коронавирусом в Волгоградской области на 15 апреля составило 47 человек