Коронавирус в Волгограде: всем медикам - по тысяче на проезд
Коронавирус продолжает распространяться по стране и Волгоградской области. Медикам сейчас сложнее всего. Кто-то работает на передовой с коронавирусом, остальные из-за перераспределения потоков пациентов - с повышенной нагрузкой. Поэтому власти Волгоградской области решили компенсировать проезд всем работникам здравоохранения – по 1 тысяче рублей каждому, вне зависимости от того, пользуются они личным авто или общественным транспортом. Как сообщили «КП-Волгоград» в администрации области, такую же сумму получат сотрудники социальных служб. Выплаты придут до 1 мая.
Выплатят по итогам апреля медикам, которые непосредственно работают с коронавирусом, и надбавки к зарплате. Пока утверждены региональные выплаты. Еще большие суммы обещал добавить президент.
На совещании с главврачами глава региона отметил, что медики должны быть готовы принять тяжелых больных. Для зараженных коронавирусом в больницах Волгоградской области готовят уже две тысячи коек, а в перспективе их количество увеличат до четырех тысяч.
ИСТОЧНИК KP.RU