С 16 апреля пустят теплоход по маршруту «Волгоград-Зайчики»
Волжская ГЭС в этом году начала сбросы раньше срока. И воды этой весной будет много. Уже на сегодняшний день уровень воды в Волге поднялась на несколько метров. Благодаря этому Волгоградский речпорт сможет запустить дополнительный рейс на остров Сарпинский по руслу Воложки Куропатки.
- С 16 апреля начнет работать специальный речной маршрут «Волгоград – Зайчики» с заходом на Культбазу, - уточняют «КП-Волгоград» в мэрии.
И уточняют, что эти ежедневные спецрейсы до пункта «Зайчики» и обратно организованы для волгоградцев, которые живут в хуторах острова Сарпинского и не предназначены для дачников и отдыхающих!
Отправляться эти теплоходы будут от причала № 13 центрального речного вокзала - в 7.00 и 17.30.
После каждого рейса речные суда проходят дезинфекцию, затем отправляются обратно.
Кроме того, продолжает работать речной спецмаршрут «Руднева – Сарпинский». Теплоход ежедневно в 8-00 и 18-00 совершает рейсы в сторону острова, в 8-20 и 18-20 – обратно.
В администрации Волгограда еще раз напоминают жителям о том, что в регионе продолжает действовать всеобщий режим самоизоляции и людям запрещено покидать дома без особой необходимости.
ИСТОЧНИК KP.RU