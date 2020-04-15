С 16 апреля пустят теплоход по маршруту «Волгоград-Зайчики»

15 Апр 2020 2020-04-15T12:35:07+03:00

Отправляться теплоходы по этому спецмаршруту будут от 13-го причала речпорта.

Речной трамвайчик будет плавать на остров Сарпинский с заходом на Культбазу

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Волжская ГЭС в этом году начала сбросы раньше срока. И воды этой весной будет много. Уже на сегодняшний день уровень воды в Волге поднялась на несколько метров. Благодаря этому Волгоградский речпорт сможет запустить дополнительный рейс на остров Сарпинский по руслу Воложки Куропатки.

- С 16 апреля начнет работать специальный речной маршрут «Волгоград – Зайчики» с заходом на Культбазу, - уточняют «КП-Волгоград» в мэрии.

И уточняют, что эти ежедневные спецрейсы до пункта «Зайчики» и обратно организованы для волгоградцев, которые живут в хуторах острова Сарпинского и не предназначены для дачников и отдыхающих!

Отправляться эти теплоходы будут от причала № 13 центрального речного вокзала - в 7.00 и 17.30.

После каждого рейса речные суда проходят дезинфекцию, затем отправляются обратно.

Кроме того, продолжает работать речной спецмаршрут «Руднева – Сарпинский». Теплоход ежедневно в 8-00 и 18-00 совершает рейсы в сторону острова, в 8-20 и 18-20 – обратно.

В администрации Волгограда еще раз напоминают жителям о том, что в регионе продолжает действовать всеобщий режим самоизоляции и людям запрещено покидать дома без особой необходимости.

ИСТОЧНИК KP.RU