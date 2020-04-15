В помощь волгоградским родителям с детьми на самоизоляции педагоги запустили онлайн-марафон с мастер-классами

15 Апр 2020 2020-04-15T11:57:08+03:00

В интернете можно не только посмотреть интересные ролики, но и выиграть призы

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«На третий день самоизоляции мать четырех детей изобрела вакцину от коронавируса», - в соцсетях постят веселые мэмы на тему пандемии. Но в каждом шутке, как говорят, есть доля правды. Родители уж не знают, чем еще занять детвору дома. И тут на помощь волгоградцам пришли педагоги. Они вместе с психологами, логопедами, учителями-дефектологами запустили онлайн-марафон #Яродитель34региона.

- Под этим под хештегом собраны небольшие динамичные мастер-классы, взрослые и дети смогут провести совместные занятия и даже побороться за призы. Участником марафона может стать любая семья, - рассказывают «КП-Волгоград» в региональном комитете образования, науки и молодежной политики. – Из видеороликов вы узнаете, как можно потренировать дикцию с помощью скороговорок, провести пальчиковую и артикуляционную гимнастики, изготовить из подручных средств дидактические игры. Также в числе предложенных мастер-классов — танцевально-двигательная терапия, изготовление украшений из соленого теста, формирование математических представлений и другие.

В конце каждого ролика дают несложные задания, выполнив которые, можно стать участников конкурса. Итоги марафона планируют подвести 1 июня. Каждый участник получит именной диплом, будут определены победители в каждой из рубрик — вся информация размещена в Instagram ppms_vlg.

ppms_vlg Волгоградские педагоги подготовили интересные видеоролики и мастер-классы, как занять детей дома

ИСТОЧНИК KP.RU