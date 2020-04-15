В помощь волгоградским родителям с детьми на самоизоляции педагоги запустили онлайн-марафон с мастер-классами
«На третий день самоизоляции мать четырех детей изобрела вакцину от коронавируса», - в соцсетях постят веселые мэмы на тему пандемии. Но в каждом шутке, как говорят, есть доля правды. Родители уж не знают, чем еще занять детвору дома. И тут на помощь волгоградцам пришли педагоги. Они вместе с психологами, логопедами, учителями-дефектологами запустили онлайн-марафон #Яродитель34региона.
- Под этим под хештегом собраны небольшие динамичные мастер-классы, взрослые и дети смогут провести совместные занятия и даже побороться за призы. Участником марафона может стать любая семья, - рассказывают «КП-Волгоград» в региональном комитете образования, науки и молодежной политики. – Из видеороликов вы узнаете, как можно потренировать дикцию с помощью скороговорок, провести пальчиковую и артикуляционную гимнастики, изготовить из подручных средств дидактические игры. Также в числе предложенных мастер-классов — танцевально-двигательная терапия, изготовление украшений из соленого теста, формирование математических представлений и другие.
В конце каждого ролика дают несложные задания, выполнив которые, можно стать участников конкурса. Итоги марафона планируют подвести 1 июня. Каждый участник получит именной диплом, будут определены победители в каждой из рубрик — вся информация размещена в Instagram ppms_vlg.
ИСТОЧНИК KP.RU