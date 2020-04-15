Появилось видео, как летчики готовятся к воздушному параду Победы в Волгограде

15 Апр 2020 2020-04-15T12:04:44+03:00

В этом году волгоградцы могут увидеть и ударные вертолеты, и «Грачи», и истребители поколения 4+ [видео]

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Из-за коронавируса проведение парада 9 мая в Волгограде в этом году под вопросом. Но военнослужащие продолжают готовится к показательным выступлениям. Так сегодня тренировочные полеты провели экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24М авиаполка Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Волгоградской области.

- Экипажи провели тренировочные полеты в сомкнутом порядке на высотах от 50 до 200 м со скоростью от 600 до 900 км/ч, - рассказывают «КП-Волгоград» в пресс-службе ЮВО, прилагая видео полетов «сушек».

В ведомстве отметили, что в этом году в воздушной части военного парада примут участие авиационные группы на ударных вертолетах Ми-28НМ «Ночной охотник», транспортно-боевых Ми-35, транспортно-штурмовых Ми-8АМТШ «Терминатор», а также штурмовики Су-25 «Грач», тактические фронтовые бомбардировщики с крылом изменяемой стреловидности Су-24М, многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34 и истребители поколения 4+ Су-30СМ.

- В ближайшее время летчики армейской авиации ВКС России совершат перелет на аэродром Мариновка и приступят к тренировкам на слетанность экипажей, - добавляют в ЮВО.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/773231" frameborder="0"></iframe> В Волгограде бомбардировщики СУ-24М отрабатывают полеты к параду Победы.

ИСТОЧНИК KP.RU