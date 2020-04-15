Коронавирус в Волгограде: с 15 апреля изменится расписание пригородных электричек

15 Апр 2020 2020-04-15T10:44:49+03:00

По данному расписанию электрички будут курсировать с 15 по 30 апреля. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

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Из-за коронавируса в Волгограде и области приостановили работу многие перевозчики – частично транспорт отменили, частично изменили. Коснулись изменения и электричек, курсирующих по региону. Так, с 15 по 30 апреля вводится новое расписание пригородных поездов в Волгоградской области.

В частности, с 15 АПРЕЛЯ

- по рабочим дням (пон.,вт.,ср.,чт.,пят.) будет ездить поезд №6601 сообщением Волгоград-1 – Донская (отпр. со ст. Волгоград-1 в 18.41, приб. на ст. Донская в 20.31)

по средам,субботам и воскресеньям:

№6201 сообщением Тракторная пасс.- Канальная (отпр. со ст.Тракторная в 06.11, приб.на ст. Канальная в 08.01)

№6204 сообщением Канальная – Волгоград-1 (отпр. со ст.Канальная в 13.31, приб.на ст. Волгоград 1 в 14.54 до 26.04.2020г.,с 29.04.2020г. отпр.со ст.Канальная в 12.45,приб.на ст.Волгоград-1 в 14.08

№6807 сообщением Волгоград-1 -Качалино (отпр.со ст.Волгоград-1 в 07.12, прибытие на ст.Качалино в 08.29, исключение 18.04.2020г. отпр.со ст.Волгоград-1 в 07.12, прибытие на ст.Качалино в 08.55)

№6808 сообщением Качалино – Волгоград-1 (отпр.со ст.Качалино в 17.05, прибытие на ст.Волгоград-1 в 18.23, исключение 18.04.2020г. отпр.со ст.Качалино в 16.17, прибытие на ст.Волгоград-1 в 17.52)

в ежедневном курсировании:

6301 сообщением Тракторная пасс.-Южная (отпр. со ст.Тракторная в 05.39, приб.на ст. Южная в 07.24)

6307 сообщением Тракторная пасс.- Шпалопропитка (отпр. со ст.Тракторная в 06.56, приб.на ст. Шпалопропитка в 08.19)

6325/6313 сообщением Тракторная пасс.-Южная (отпр. со ст.Тракторная в 17.19, приб.на ст. Южная в 18.50)

6321 сообщением Волгоград-1-Шпалопропитка (отпр. со ст.Волгоград-1 в 18.31, приб.на ст. Шпалопропитка в 19.31)

6317 сообщением Тракторная пасс.- Шпалопропитка (отпр. со ст.Тракторная в 19.02, приб.на ст. Шпалопропитка в 20.30)

6720/6719 сообщением Шпалопропитка - Волгоград-1 (отпр. со ст.Шпалопропитка в 06.20, приб.на ст.Волгоград-1 в 07-11)

6306 сообщением Южная - Тракторная пасс. (отпр. со ст.Южная в 06.29, приб.на ст. Тракторная в 08.09)

6326 сообщением Шпалопропитка - Тракторная пасс. (отпр. со ст.Шпалопропиткав 07.32, приб.на ст. Тракторная в 09.02)

6318 сообщением Южная - Тракторная пасс. (отпр. со ст.Южная в 17.16, приб.на ст. Тракторная в 18.50)

6210 сообщением Шпалопропитка - Волгоград-1 (отпр. со ст.Шпалопропитка в 19.13, приб.на ст.Волгоград-1 в 20-06)

№6491 сообщением Волгоград – Арчеда (отпр. со ст.Волгоград-1 в 08.18, приб. на ст. Арчеда в 11.33, исключение 18.04.2020г. отпр. со ст.Волгоград 1 в 08.22, приб. на ст. Арчеда в 11.58)

№6492 сообщением Арчеда-Волгоград-1 (отпр. со ст.Арчеда в 12.24, приб. на ст. Волгоград-1 в 15.21,исключение 18.04.2020г. отпр. со ст.Арчеда в 12.24 приб. на ст. Волгоград 1 в 15.37)

№6613 сообщением Волгоград-1- Чернышков (отпр. со ст.Волгоград-1 в 08.43, приб. на ст. Чернышков в 13.14)

№6614 сообщением Чернышков-Волгоград-1 (отпр. со ст.Чернышков в 15.18, приб. на ст.Волгоград-1 в 19.46)

№6621 сообщением Волгоград-1- Суровикино (отпр. со ст.Волгоград-1 в 20.07, приб. на ст.Суровикино в 23.37)

С 16 АПРЕЛЯ

в ежедневном курсировании:

№6622 сообщением Суровикино- Волгоград-1 (отпр. со ст. Суровикино в 04.40, приб. на ст.Волгоград-1 в 08.22)

по вторникам, средам, четвергам, пятницам и субботам:

№6602 Донская – Волгоград-1 (отпр. со ст. Донская в 06.03, приб. на ст. Волгоград 1 в 07.51)

С 17 АПРЕЛЯ

по пятницам и воскресеньям:

№6211 сообщением Волгоград-1- Котельниково (отпр.со ст.Волгоград-1 в 18.16, прибытие на ст.Котельниково в 22.03)

С 18 АПРЕЛЯ

по субботам и понедельникам:

№6212 сообщением Котельниково- Волгоград-1 (отпр.со ст.Котельниково в 04.30, приб.на ст.Волгоград-1 в 08.09).

ИСТОЧНИК KP.RU