Число заболевших коронавирусом в Волгоградской области на 15 апреля составило 47 человек

15 Апр 2020 2020-04-15T12:09:27+03:00

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Волгограде на 15 апреля 2020 года

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Число заболевших коронавирусом в Волгоградской области продолжает расти с каждым днем. По данным федерального Роспотребнадзора на утро 15 апреля 2020 года за последние сутки подтвердили диагноз лишь у одного человека. Общее количество зараженных коронавирусной инфекцией в регионе составило 47 человек, большая часть из них – из Волгограда. На втором месте Волжский. Заболевшие есть и в 12 районах Волгоградской области.

В целом по России на сегодня 24 490 заболевших COVID-19. Коронавирус охватил уже практически все регионы страны. Выздоровели почти две тысячи человек, зарегистрировано 198 смертей. Однако скончавшуюся женщину в городе Жирновске Волгоградской области до сих пор не включили в официальную статистику летальных случаев по коронавирусу, хотя оперштаб региона дал подтверждение накануне.

В Волгограде готовят к выписке восьмого пациента с коронавирусной инфекцией. Семь уже дома, в том числе трое детей из Волжского. В больницах остаются 96 человек – это и те, у кого уже подтвержден диагноз, и те, у кого тест показал предварительно положительный результат. Среди пациентов шесть детей и подростков. На карантине сидят 1119 волгоградцев.

Официальная статистика заболеваемости коронавирусом.

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Правила передвижения во время самоизоляции в Волгоградской области и образцы документов (скачать и распечатать).

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У погибшей круглыми сиротами остались трое детей. Под наблюдением - около 50 человек, которые общались с зараженной. Всего в регионе 46 заразившихся коронавирусом (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU