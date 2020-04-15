Облил бензином, угрожал поджечь: волгоградец чуть не убил родную дочь

15 Апр 2020 2020-04-15T10:05:47+03:00

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В Волгоградской области пьяный отец чуть не сжег заживо родную дочь. Молодая жительница Краснослободска прибежала в полицию ночью 13 апреля. По словам 26-летней женщины, ее собственный отец угрожал ее убить. Правоохранители тут же выехали на место происшествия. Как выяснилось, отец оказался далеко не примерным: за плечами 48-летнего мужчины была уже не одна судимость, при этом он был мертвецки пьян. В тот вечер он поругался с дочерью, облил ее бензином и угрожал поджечь, демонстративно держа в руках зажигалку.

- Возбуждено уголовное дело по статье «угроза убийством». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили «КП-Волгоград» в главке МВД России по региону.

Теперь разбушевавшемуся горе-отцу грозит еще один срок, наказание по этой статье - до двух лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU