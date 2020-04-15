2020-04-15T09:58:48+03:00
Общество

Волгоградский Роспотрабнадзор: пневмоний стало меньше, грипп ушел

А число заболевших ОРВИ волгоградцев стало меньше за последнюю неделю на 22%
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Волгоградцы стали реже болеть простудными заболеваниями.Волгоградцы стали реже болеть простудными заболеваниями.
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В отличие от коронавируса, которых, похоже, не боится ни жары, ни морозов, сезонные простудные заболевания отступают. По данным регионального Роспотребнадзора, за последнюю неделю (с 6 по 12 апреля) число заболевших ОРВИ и гриппом в области стало на 22% меньше, чем на в предыдущей неделе. На 33% снизилось число простуженных детей дошкольного возраста, и на 31% - школьного возраста.

- Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом совокупного населения области ниже недельного эпидемического порога на 69%, - отмечают в управлении.

За эпидсезон 2019-2020 годов диагноз грипп лабораторно подтвержден у 235 человек – 0,7 случаев на 100 тысяч населения. Количество заболевших внебольничными пневмониями на последней неделе был ниже ниже уровня предыдущей на 18% .

По региону еще гуляют РС-вирусы и риновирусы, а вот гриппа уже нет. При этом в управлении напоминают, что в связи с распространением коронавирусной инфекции, следует чаще мыть руки и носить маски.

ИСТОЧНИК KP.RU

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