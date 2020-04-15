2020-04-15T10:01:41+03:00
Общество

Открыто голосование за проекты, которые предложили властям волгоградцы

До 29 апреля жители региона могут поддержать проекты, участвующие в конкурсе иннициативного бюджетирования
Наталья ГЛАЗУНОВА
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На реализацию проектов, которые предложили волгоградцы, выделят 73 миллиона рублей.На реализацию проектов, которые предложили волгоградцы, выделят 73 миллиона рублей.Фото: Андрей МИРЕЙКО
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С сегодняшнего дня, 15 апреля, волгоградцы смогут в режиме онлайн проголосовать за проект, который они бы хотели реализовать в своем поселке, районе, городе. Речь идет о проектах, которые люди сами предложили на общих собраниях и сходах. Всего было подано на конкурс инициативного бюджетирования 277 таких заявок.

В 2020 году, в сравнении с предыдущим, значительно увеличилось количество предложенных муниципалитетами проектов - их стало почти на 70 больше. На их реализацию выделено почти 73 миллиона рублей. На каждый проект область направит порядка 750 тысяч рублей, плюс софинансирование муниципальных бюджетов и участие внебюджетных источников. Среди проектов, выдвинутых волгоградцами в этом году, и благоустройство дворов, и ремонт дорог, и обновление спортзалов и площадок и прочее.

Онлайн-голосование продлится по 29 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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