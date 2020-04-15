Пьяный без прав: камышанин устроил ДТП на трассе Саратов – Волгоград

15 Апр 2020 2020-04-15T09:37:56+03:00

На скорой с места ДТП в больницу отвезли двух женщин. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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Лишенный прав и пьяный житель Камышина вечером 14 апреля устроил аварию на трассе «Сызрань - Саратов - Волгоград». ДТП произошло в Волгоградской области неподалеку от Камышина. По предварительным данным, около шести часов вечера 25-летний мужчина за рулем «Приоры» ехал в сторону Саратова. На 510 километре федеральной трассы камышанин пересек сплошную, вылетел на встречку и протаранил Fiat Panda. В этой аварии пострадали два человека - водитель иномарки и пассажирка «ВАЗ-217230».

Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном главке МВД России, водитель иномарки - 63-летняя жительница Камышина и 26-летняя пассажирка «Приоры» получили травмы различной степени тяжести. Сейчас обе женщины в больнице.

Обе машины получили значительные повреждения.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Из-за самоизоляции по коронавирусу машин на дорогах и аварий стало меньше. За прошедшие сутки на дорогах Волгоградской области произошло всего два ДТП с тяжкими последствиями.

ИСТОЧНИК KP.RU