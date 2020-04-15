Проспект Университетский в Волгограде ремонтируют по ночам

15 Апр 2020 2020-04-15T09:15:15+03:00

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С введением режима полной самоизоляции на дорогах Волгограда практически исчезли пробки. Транспорта на улицах стало гораздо меньше. Тем не менее, дорогу на проспекте Университетском ремонтируют по большей части по ночам – водителей об опасном для движения участке предупреждают специальные знаки и световая сигнализация. Рабочие ДСЭР Советского района на 75% отфрезеровали старое дорожное покрытие и уже начали укладывать первый выравнивающий слой асфальтобетона.

Как сообщили «КП-Волгоград» в мэрии, в этом году на проспекте Университетском обновят более 75 тысяч квадратных метров асфальта и заменят порядка 220 колодцев. Протяженность участка около трех километров - от границы Кировского района. До этого асфальт на Второй продольной заменили почти на всем протяжении, за исключением этого самого отрезка. Последний раз его ремонтировали девять лет назад – в 2011-м.

Всего в 2020 году по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Волгограде отремонтируют более 30 улиц и построят продолжение Электролесовской.

ИСТОЧНИК KP.RU