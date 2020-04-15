Самоизоляция в Волгоградской области: где пройдут патрули 15 апреля
Пошла третья неделя жизни в режиме полной самоизоляции. На улицах Волгограда не так уж редко встретишь прохожего. Но в Волжском с дисциплиной похуже. Второй по величине в Волгоградской области город уже который раз оказывается в рекордсменах по количеству нарушителей режима – 18 протоколов за минувшие сутки. Поэтому в среду, 15 апреля 2020, проверке соблюдения режима самоизоляции в Волжском уделят особое внимание. Пройдут патрули также в Волгограде и семи районах Волгоградской области – перечень районов меняется каждый день.
Как сообщили «КП-Волгоград» в оперативном штабе, патрули, состоящие из чиновников и полицейских, пройдут 15 апреля 2020 в Волжском, в четырех районах Волгограда - Краснооктябрьском, Ворошиловском, Советском и Красноармейском. Устроят рейды также в Алексеевском, Даниловском, Еланском, Жирновском, Киквидзенском, Котовском и Урюпинском районах Волгоградской области.
Напомним, выйти из дома можно на работу (если ваша организация или предприятие включены в список разрешенных). Также можно отправиться на дачу, в магазин, вынести мусор, на прогулку с собакой (не далее 100 метров от дома) и по необходимости в больницу. С собой не забудьте захватить служебное удостоверение, если таковое имеется. Остальным понадобится справка с работы или уведомление. Нарушителей, на которых все же составят протоколы, по суду могут оштрафовать на сумму от 1 до 30 тысяч рублей.
ВАЖНО! Правила передвижения во время самоизоляции в Волгоградской области и образцы документов (скачать и распечатать).
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ИСТОЧНИК KP.RU