У ДОСААФ Волгоградской области новый глава – Анатолий Знова

14 Апр 2020 2020-04-14T22:42:44+03:00

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Сегодня, 14 апреля, председатель ДОСААФ России генерал-полковник Анатолий Колмаков подписал приказ о назначении Анатолия Знова председателем Совета Регионального отделения ДОСААФ Волгоградской области. Пока с приставкой – исполняющий обязанности.

Информации о новом руководителе волгоградского ДОСААФ почти нет. Он генерал-майор.

- Мы желаем успеха Анатолию Викторовичу и новых побед! – пожелали новому руководителю волгоградские юнармейцы.

Напомним, ранее волгоградский ДОСААФ долгие годы возглавлял Сергей Забеднов. Но в ночь с 28 на 29 марта он скончался после продолжительной болезни. Ему было 56 лет. В Волгограде он был человеком очень известным. В первую очередь его знали, как профессионального летчика. Он закончил Качинское училище, был военным летчиком-инструктором 1 класса. И он очень хотел возродить свое родное училище. Парк летчиков в Дзержинском районе Волгограда тоже его заслуга.

ИСТОЧНИК KP.RU