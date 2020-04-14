2020-04-14T22:42:44+03:00
Общество

У ДОСААФ Волгоградской области новый глава – Анатолий Знова

Региональное отделение возглавил генерал-майор
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Сегодня нового начальника в Волгограде представил председатель ДОСААФ Росии Анатолий Колмаков.Сегодня нового начальника в Волгограде представил председатель ДОСААФ Росии Анатолий Колмаков.
Изменить размер текста:

Сегодня, 14 апреля, председатель ДОСААФ России генерал-полковник Анатолий Колмаков подписал приказ о назначении Анатолия Знова председателем Совета Регионального отделения ДОСААФ Волгоградской области. Пока с приставкой – исполняющий обязанности.

Информации о новом руководителе волгоградского ДОСААФ почти нет. Он генерал-майор.

- Мы желаем успеха Анатолию Викторовичу и новых побед! – пожелали новому руководителю волгоградские юнармейцы.

Напомним, ранее волгоградский ДОСААФ долгие годы возглавлял Сергей Забеднов. Но в ночь с 28 на 29 марта он скончался после продолжительной болезни. Ему было 56 лет. В Волгограде он был человеком очень известным. В первую очередь его знали, как профессионального летчика. Он закончил Качинское училище, был военным летчиком-инструктором 1 класса. И он очень хотел возродить свое родное училище. Парк летчиков в Дзержинском районе Волгограда тоже его заслуга.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
У ДОСААФ Волгоградской области новый глава – Анатолий Знова
В Волжском с 15 апреля завершается отопительный сезон
В Волгоградскую область поступило 263 миллиона рублей на выплаты медикам
Еще 69 волгоградцев получили штрафы за нарушение режима самоизоляции
В Волгограде запустят еще один спецмаршрут – на Нижний Тракторный
В Волгограде созданы мобильные группы врачей, выезжающих к тяжелым пациентам
Шел с гостей, украл трех лошадей: под Волгоградом поймали конокрада
Как коронавирус в Волгограде заставил мужчину вернуть долг соседке-медику
Администрацию Котово обязали отремонтировать водопровод, который лопался 11 раз за год
Роспотребнадзор исключил из плана проверок 126 волгоградских ООО и ИП
В Волгограде медиков обследуют на коронавирус: зараженных нет
Почта России приглашает волгоградцев на работу
Волгоградцам покажут «Сарепту» на цветных снимках 19 века