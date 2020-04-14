У ДОСААФ Волгоградской области новый глава – Анатолий Знова
Сегодня, 14 апреля, председатель ДОСААФ России генерал-полковник Анатолий Колмаков подписал приказ о назначении Анатолия Знова председателем Совета Регионального отделения ДОСААФ Волгоградской области. Пока с приставкой – исполняющий обязанности.
Информации о новом руководителе волгоградского ДОСААФ почти нет. Он генерал-майор.
- Мы желаем успеха Анатолию Викторовичу и новых побед! – пожелали новому руководителю волгоградские юнармейцы.
Напомним, ранее волгоградский ДОСААФ долгие годы возглавлял Сергей Забеднов. Но в ночь с 28 на 29 марта он скончался после продолжительной болезни. Ему было 56 лет. В Волгограде он был человеком очень известным. В первую очередь его знали, как профессионального летчика. Он закончил Качинское училище, был военным летчиком-инструктором 1 класса. И он очень хотел возродить свое родное училище. Парк летчиков в Дзержинском районе Волгограда тоже его заслуга.
ИСТОЧНИК KP.RU