Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 15 апреля 2020: 46 заразившихся и первая смерть от COVID-19

15 Апр 2020 2020-04-14T22:05:00+03:00

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 15 апреля 2020 года

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Число зараженных коронавирусом в Волгоградской области растет ежедневно, по данным на утро 15 апреля 2020 года в регионе диагноз подтвержден уже у 46 человек. Еще 99 волгоградцев находятся в больницах под меднаблюдением (из них 10 детей). Зарегистрирована и первая смерть – женщина из Жирновского района (которой предварительно ставили в причине смерти внебольничная пневмония) все-таки умерла от коронавируса. Из-за нее сейчас под меднаблюдением 50 человек в районе.

А вот в Волжском, где под наблюдение попали сразу 700 учеников школы, куда после возвращения из Дубая успела сходить 15-летняя девочка с короновирусом, к счастью, заразился только один мальчишка. Остальные здоровы.

С ростом числа зараженных увеличивают и число коек: перепрофилируют больницы, а в Волжском срочно строят новую инфекционную больницу. Сдать ее планируют уже в августе этого года. А еще медики теперь будут использовать компьютерную томографию легких (КТ) - куда более чувствительный метод диагностики заболевания коронавирусом.

Все медики, которые работают с коронавирусными пациентами в регионе, получат по итогам апреля доплаты. Соответствующее постановление уже подписал губернатор Волгоградской области. Правда, сумма этих доплат почему-то меньше, чем обещал президент России.

ИСТОЧНИК KP.RU