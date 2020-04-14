В Волжском с 15 апреля завершается отопительный сезон

14 Апр 2020 2020-04-14T19:59:28+03:00

При этом горячую воду пока отключать не планируют

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Весна уже вступила в свои права и хоть по ночам еще прохладно (и даже бывают почвенные заморозки), днем столбик термометра уверенно держится на отметках 13-18 градусов. И среднесуточная температура на протяжении последней недели уже изрядно выше +8 С. Поэтому в мэрии Волжского приняли решение завершить отопительный сезон с 15 апреля. Как сказано в сообщении администрации – «в целях рационального и энергоресурсоэффективного использования системы теплоснабжения».

С 15 апреля отключат теплотехническое оборудование ООО «Тепловая генерация Волжского» и «Волжские тепловые сети», а также МКП «Тепловые сети».

- Отключение горячего водоснабжения в ближайшее время не планируется. Опрессовка тепловых узлов многоквартирных жилых домов перенесена на более поздние сроки, - отмечают в администрации Волжского.

Информации о том, когда завершится отопительный сезон в Волгограде и других районах области, пока не поступало.

ИСТОЧНИК KP.RU