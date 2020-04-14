В Волгоградскую область поступило 263 миллиона рублей на выплаты медикам

14 Апр 2020 2020-04-14T19:30:40+03:00

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В Волгоградскую область уже поступило два транша из госказны на выплаты медикам - 95 миллионов и на 168 миллионов рублей. Эти деньги пойдут на прибавку к зарплате медработникам, которые работают с коронавирусными пациентами. Заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов заверил, что уже по итогам апреля медики получат заработные платы с учетом надбавок.

- Деньги пришли. Сейчас определяемся с методикой начисления надбавок с учетом федеральных нормативных документов. Учитываем все то, о чем говорил президент.

Напомним, Президент России Владимир Путин в своем обращении заявил, что все медики, которые работают с коронавирусными пациентами, получат доплаты – от 25 до 80 тысяч рублей. Надбавки получат все – от врачей и медсестер до санитарок и водителей. На днях премьер-министр Михаил Мишустин уже подписал распоряжение, которым регионам на эти цели выделили в общей сложности 45 миллиардов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU