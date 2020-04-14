Еще 69 волгоградцев получили штрафы за нарушение режима самоизоляции

14 Апр 2020 2020-04-14T19:11:44+03:00

Изменить размер текста: A A

Патрули продолжают проверять, как волгоградцы соблюдают режим самоизоляции, который действует в Волгоградской области с 1 апреля. Нарушителей штрафуют. Но, похоже, даже это не удерживает людей сидеть по домам. Только за сегодняшний день, 14 апреля, патрули составили 69 протоколов на нарушителей. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Сегодня рейды прошли в Центральный, Ворошиловский и Тракторозаводский районы Волгограда, а также в Волжском, Камышине и в районах - Камышинском, Фроловском, Калачевском, Светлоярском, Октябрьском, Серафимовичском, Суровикинском, Палласовском и Иловлинском. И уже который день в антилидерах – жители города-спутника Волгограда.

- В Волжском оштрафовали 18 нарушителей, в Калачевском районе – 15. По восемь протоколов составили в Волгограде и во Фроловском районе. Самыми дисциплинированными оказались жители Иловлинского, Октябрьского, Серафимовичского и Палласовского районов – по одному нарушителю, - подводят итоги рейдов в оперштабе. - Напоминаем, что всех, на кого составили протокол, грозит штраф от тысячи до 30 тысяч рублей. Но меру наказания определяет суд.

Такие рейды будут проходить ежедневно. Так что не забывайте при выходе из дома паспорт, уведомление об убытии или справку с работы.

ИСТОЧНИК KP.RU