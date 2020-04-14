В Волгограде запустят еще один спецмаршрут – на Нижний Тракторный

14 Апр 2020 2020-04-14T18:47:40+03:00

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С того момента, как в Волгограде начал действовать всеобщий режим самоизоляции, работу общественного транспорта «перекраивали» уже не раз. И вот с 15 апреля к расширенному списку спецмаршрутов добавляют еще один – автобус №20 будет ездить от Аллеи Героев на Нижний поселок ВГТЗ. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в мэрии.

- Линию будут обслуживать 20 автобусов, интервал движения в утреннее и вечернее время составит 6 - 8 минут, - уточняют в администрации Волгограда.

Напомним, что на данный момент в Волгограде четыре маршрута соединяют центр города и северные районы: автобус №21 «Ж/д вокзал – Пос. ГЭС», троллейбусы №8 «Спартановка - Тулака» и №9 «Спартановка – Детский центр», и скоростной трамвай - «ВГТЗ - Ельшанка».

Всего в Волгограде к 14 апреля функционируют 32 специальных маршрута, на которых работают порядка 500 транспортных единиц - автобусов, трамваев и троллейбусов.

- С понедельника по пятницу весь спецтранспорт работает по расписанию буднего дня, но с окончанием движения в 21.00, в субботу и воскресенье – в утренние и вечерние часы с 6.30 до 9.00 и с 16.30 до 20.00, - напоминают в мэрии.

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ИСТОЧНИК KP.RU