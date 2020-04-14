В Волгограде созданы мобильные группы врачей, выезжающих к тяжелым пациентам

14 Апр 2020 2020-04-14T18:28:45+03:00

Для этих бригад больница №25 и областная детская больница получили специальные автомобили

Изменить размер текста: A A

В отдаленных районах Волгоградской области, к сожалению, не хватает врачей-специалистов, а в условиях распространения коронавируса такая необходимость – жизненно необходима. Поэтому принято решение сформировать мобильные бригады медиков, которые будут выезжать туда, где зафиксированы сложные случаи и необходима экстренная помощь. В бригаду, которая сформирована на базе больницы №25 Волгограда входят главный внештатный анестезиолог-реаниматолог, пульмонолог и инфекционист. Машину для мобильной бригады подарила больнице «Единая Россия».

- Машина позволит значительно снизить нагрузку на санитарный транспорт, который сегодня предназначен для перегоспитализации и доставки пациентов, - говорит главврач ГУЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 25» Наталья Ляхова.

Второй такой же автомобиль передали в ГБУЗ «Волгоградская областная детская клиническая больница».

- С этой машиной сможем оперативно добраться к детям, которым в сложных эпидемиологических условиях может понадобиться помощь в любую минуту, - отметила главврач областной детской больницы Светлана Емельянова.

ИСТОЧНИК KP.RU