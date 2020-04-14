Шел с гостей, украл трех лошадей: под Волгоградом поймали конокрада

14 Апр 2020 2020-04-14T17:29:20+03:00

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Казалось бы времена конокрадов прошли, и нынче больше машины угоняют. А вот в Палласовском районе у 65-летнего селянина кто-то «угнал» трех лошадок. Точнее маму-лошадь и двух ее жеребят.

Пенсионер пришел с заявлением о краже в полицию. Сумма ущерба, к слову, значительная – три этих лошадки стоят порядка 125 тысяч рублей.

- Нашли конокрада довольно быстро. Им оказался 26-летний парень из соседнего села. Как он признался в полиции, в тот день он был у друзей в поселке. Там он заметил, что на окраине посёлка пасется табун лошадей. Вечером, когда уходил от знакомых, взял из сарая веревку. Пошел к стаду, накинул веревку на первую попавшуюся лошадь, оседлал ее и уехал домой. А два жеребенка сами побежали за «мамой». Молодой человек признался, что успел продать всех троих за 65 тысяч рублей, - рассказывают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

На парня уже завели уголовное дело по статье «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба». Грозит конокраду до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU