Как коронавирус в Волгограде заставил мужчину вернуть долг соседке-медику

14 Апр 2020 2020-04-14T19:24:08+03:00

Мужчина не только вернул долг соседке, но еще и букет цветов прислал с извинениями. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Изменить размер текста: A A

Коронавирус принес волгоградцам не только панику и страх, но и заставил многих по-другому взглянуть на жизнь, а кого-то и вовсе пересмотреть свои ценности. Кто бы мог подумать, но именно коронавирус помирил в волгограде двух враждующих соседей и заставил одного из них вернуть старый долг, да еще и с благодарностью.

Пару месяцев назад житель Волгограда затопил свою соседку, которая проживает этажом ниже. Платить ущерб мужчина напрочь отказался. Проигнорировал даже решение суда, по которому он обязан был выплатить пострадавшей 70 тысяч рублей. Даже судебные приставы не смогли заставить волгоградца погасить долг. И вдруг из-за коронавируса мужчина оказался на 14 дней в самоизоляции. И некому ему было даже продукты купить. На помощь, как ни странно, пришла именно женщина, которой он задолжал. Как медик, она знает, что такое сострадание и как нужна рука помощи людям в сложной ситуации. Женщина купила соседу и необходимые лекарства, и продуктов.

На следующий день женщине на счет поступили те самые 70 тысяч рублей. Кроме того, доставщик принес медику шикарный букет цветов. К нему прилагалась записка «Большое спасибо. Извини!».

- Женщина сама позвонила судебному приставу-исполнителю и рассказала историю о том, как ее сосед погасил долг, - говорят «КП-Волгоград» в региональном УФССП.

В региональном ведомстве напоминают: «Уважаемые граждане, для вашего же удобства и сохранения здоровья используйте возможность оплачивать долги, не выходя из дома».

ИСТОЧНИК KP.RU