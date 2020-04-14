Администрацию Котово обязали отремонтировать водопровод, который лопался 11 раз за год

14 Апр 2020 2020-04-14T16:27:44+03:00

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Проблема с отсутствием воды в Котово существует не первый год. Жители часто вынуждены звонить в аварийку. Все дело в ветхих трубах, которые никто не хочет ремонтировать. Один из самых сложных участков лопался за 2019 года 11 раз. Это приводило к тому, что без воды сидели 125 многоэтажек, 30 социальных учреждений, среди которых детские сады, школы, больницы.

В местную прокуратуру поступило сразу же несколько жалоб от местных жителей, которым надоело постоянно сидеть без воды. И ведомство обратилось в суд с иском к Котовской администрации. Они требовали от чиновников решить проблему с ремонтом водопровода. Ведь от этого зависит нормальная жизнь местных жителей. И суд встал на сторону людей.

Прокуратура взяла выполнение решения суда на свой контроль.

ИСТОЧНИК KP.RU