Роспотребнадзор исключил из плана проверок 126 волгоградских ООО и ИП

14 Апр 2020 2020-04-14T15:50:05+03:00

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Роспотребнадзор по Волгоградской области опубликовал на своем сайте список предприятий, которые ведомство должно было проверить в ближайшее время. Но из плана ревизий их исключил. Это 126 юридических лиц и ИП: школы, магазины, турбазы, детские сады. Причина – коронавирус. Действуют сотрудники на основании поручения председателя правительство российской федерации от 18 марта №ММ-П36-1945.

Проверки приостановили до 1 мая 2020 года. Возможно, этот срок еще и изменят. И внеплановые проверки необходимо проводить только в экстренных случаях, когда есть угрозы здоровью и безопасности граждан.

Например, сейчас Облздрав и Роспотребнадзор организовали внеплановую ревизию в больнице Иловли. Один из заболевших коронавирусом рассказал, что с трудом смог добиться тест на коронавирус, хотя были все основания предполагать у него и его семьи опасную инфекцию.

ИСТОЧНИК KP.RU