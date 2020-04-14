В Волгограде медиков обследуют на коронавирус: зараженных нет

14 Апр 2020 2020-04-14T16:11:10+03:00

Каждую неделю тесты делают всем врачам и медработникам Волгоградской области, которые работают с заболевшими COVID-19. А по итогам апреля медиков ждет надбавка к зарплате

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Волгоградская область, как и вся страна, ведет борьбу с коронавирусом, стараясь остановить его распространение. На передовой в эти непростые для всех дни оказались люди в белых халатах – врачи, медсестры, санитары и другие медработники. Уже известны немало случаев заражения и самих медиков - главврач больницы в Коммунарке, целая больница в Уфе. С апреля всех, кто работает с зараженными коронавирусом и «подозреваемыми» пациентами, в обязательном порядке обследуют на коронавирус. В Волгограде таких порядка 1600 медработников. Пришли данные за прошлую неделю. «Среди врачей у нас ни одного положительного теста [на коронавирус] на сегодняшний день. Хороший момент», - заявил журналистам замглавы облздрава Николай Алимов.

Тем временем, только в Жирновском районе Волгоградской области, где умерла от пневмонии зараженная коронавирусом 47-летняя женщина, под наблюдением сейчас 34 медработника. Все, кто работал в районной больнице.

- 34 медработника контактировали. 12 сейчас на самоизоляции, остальные продолжают работать, - пояснил Алимов.

На этой неделе все работающие с коронавирусными больными медики Волгограда снова пройдут плановое обследование. Это и сотрудники поликлиник, и инфекционных госпиталей, и скорой помощи. А по итогам апреля работающих на передовой пандемии коронавируса волгоградских врачей ждет надбавка к зарплате. В Волгоградскую область уже поступили два транша из федерального бюджета на эти цели.

- Два транша уже прошли на 95 миллионов и на 168 миллионов рублей, - заявил Алимов. – Сейчас мы определяемся с методикой начисления согласно федеральным нормативным документам. То, о чем президент заявлял, мы сейчас все это учитываем. По итогам апреля должны уже начислить с учетом этих надбавок [зарплату.]

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ИСТОЧНИК KP.RU