Почта России приглашает волгоградцев на работу

14 Апр 2020 2020-04-14T14:55:06+03:00

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Внезапная пандемия очень изменила жизнь россиян: многим приходится сидеть дома и не работать. Уже говорят о грядущем увеличении безработицы. В связи с этим «Почта России» открыла сразу 5 тысяч вакансий в разных регионах страны, в том числе и Волгоградской области.

- Мы готовы принять на работу почтальонов, операторов и водителей для работы в Волгограде, Волжском, Камышине, Урюпинске, а также в других почтамтах. Сотрудники будут устроены официально, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе УФПС Волгоградской области.

Трудоустройство официальное, возможно совмещение для тех, кто ищет дополнительных доход. Работать можно на временной и постоянной основах. Зарплата стабильная, график гибкий. Все подробности по телефону контактного центра 8(800)200-28-84 (бесплатно). Жители Волгограда могут позвонить по номеру: 8(903)373-77-27.

ИСТОЧНИК KP.RU