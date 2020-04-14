2020-04-14T14:30:32+03:00
Общество

Волгоградцам покажут «Сарепту» на цветных снимках 19 века

Старые черно-белые фотографии превратились в современные благодаря технологиям
Юлия Данильченко
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Фото: "Старая Сарепта"Фото: "Старая Сарепта"
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Художественный проект от музея-заповедника «Старая Сарепта: картинки из прошлого» уникален: сохранившиеся черно-белые снимки, датированные 19 веком, благодаря новым технологиям превратились в цветные. Теперь жители Волгоградской области смогут в деталях рассмотреть, как выглядела «жемчужина на Волге» несколько сотен лет назад, прогуляться по улочкам, насладиться неповторимым колоритом этого европейского уголка, который некогда основали переселенцы.

Фото: "Старая Сарепта"

Фото: "Старая Сарепта"

- Сотрудники музея-заповедника наполнили старинные черно-белые изображения цветом так, словно они сделаны на современный фотоаппарат. Сарептские пейзажи и портреты заиграли совсем по-другому, - рассказали «КП-Волгоград» в информационном отделе музея-заповедника «Старая Сарепта».

Фото: "Старая Сарепта"

Фото: "Старая Сарепта"

Особенно это актуально в период самоизоляции, когда в самый разгар весны приходится сидеть дома и наслаждаться видом из окна. Благодаря проекту, волгоградцы уже сейчас могут увидеть первые снимки: церковную площадь и ее окрестности.

Фото: "Старая Сарепта"

Фото: "Старая Сарепта"

ИСТОЧНИК KP.RU

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