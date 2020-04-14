Коронавирус в Волгограде: подтверждать диагноз будут при помощи КТ

14 Апр 2020 2020-04-14T14:09:10+03:00

Оборудование для КТ есть не во всех коронавирусных больницах и госпиталях Волгограда. Фото: Олег УКЛАДОВ

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Ученые выяснили, что компьютерная томография легких (КТ) куда более чувствительный метод диагностики заболевания коронавирусом COVID-19, чем метод ПЦР-диагностики. «Мы видели, что есть такие данные - лабораторный анализ не подтверждает, а КТ подтверждает диагноз. У нас КТ уже применяется. И мы у себя ее будем проводить с учетом наших мощностей и тех томографов, которые у нас есть», - рассказал на брифинге замглавы комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов.

По словам руководителя облздрава, такое обследование уже проводят в 4-й больнице в Тракторозаводском районе Волгограда, которую перепрофилировали под пневмонию. Планируют переориентировать под обследование на коронавирусную инфекцию пациентов и другие томографы, которые имеют отдельный вход.

- Например, в детской областной больнице томограф находится в отдельном помещении, есть отдельный вход. Его будет очень удобно использовать для [пациентов] госпиталя ветеранов войн, который рядом находится, и в котором нет этого томографа, - поясняет Алимов. - Томография может показать ситуацию в динамике, а также наличие заболевания на ранней стадии.

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ИСТОЧНИК KP.RU