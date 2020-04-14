Коронавирус в Волжском: в школе обследовали 706 учеников, заболел один

14 Апр 2020 2020-04-14T13:11:16+03:00

Проверили на коронавирус всех, кто общался с заразившейся коронавирусом девочкой. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Замглавы комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов рассказал о ситуации с коронавирусом в школе Волжского, куда ходила зараженная COVID-19 девочка

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В Волжском проверили на коронавирус более 700 учеников и учителей школы, куда ходила после возвращения из Дубая зараженная COVID-19 15-летняя девочка. Первой диагноз в Волжском подтвердили именно у подростка. Затем заболели еще трое членов ее семьи. В больнице с коронавирусом оказались 70-летняя бабушка и трое внуков 10, 14 и 15 лет – лишь двое из них были за границей, остальные заразились в семье. На 14 апреля подтвердился один контактный случай коронавируса у школьника, с которым общалась зараженная девочка. Замглавы комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов рассказал об обстановке с коронавирусом в Волжском на сегодняшний день.

- Там абсолютно все были обследованы контактные, все 706 учеников этой школы, более 50 человек взрослых, которые там работали во все смены в те дни, когда девочка посещала школу, - рассказал Николай Алимов.

Врачи всерьез опасались большой вспышки заболевания в школе. Но обошлось, почти. Всего в Волжском на 14 апреля 2020 зафиксировано девять человек, заболевших коронавирусом.

- У многих были [предварительные] диагнозы, в том числе у детей. Пока только у одного подтвержден коронавирус. Девочка уже выписана, - сообщил представитель облздрава.

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У погибшей круглыми сиротами остались трое детей. Под наблюдением - около 50 человек, которые общались с зараженной (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU