2020-04-14T12:38:02+03:00
Происшествия

Под Волгоградом жителям продавали контрафактный алкоголь под видом известных брендов

Правообладатель понес многомиллионный ущерб
Юлия Данильченко
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Более 13 тысяч бутылок контрафактного алкоголя под видом известных брендов продали жителям Палласовского района. Незаконный бизнес организовал 36-летний мужчина. Сейчас его обвиняют по трем уголовным статьям – за реализацию спиртного без лицензии, а также за использование чужого товарного знака. По предварительным подсчетам, правообладатель понес ущерб в размере 3,5 миллионов рублей.

В момент задержания стражи порядка изъяли более 6 тысяч литров, которые также могли поступить в продажу для местного населения. Прокуратура Волгоградской области утвердила обвинительное заключение и направила его в суд.

- Вину в инкриминируемых деяниях фигурант уголовного дела полностью признал. Уголовное дело направлено прокуратурой для рассмотрения по существу в Палласовский районный суд. Санкции вмененных статей в качестве максимального наказания предусматривают лишение свободы на срок до 6 лет, рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе прокуратуры.

Под Волгоградом жителям продавали контрафактный алкоголь известных брендов

Правообладатель понес многомиллионный ущерб

Более 13 тысяч бутылок контрафактного алкоголя под видом известных брендов продали жителям Палласовского района. Незаконный бизнес организовал 36-летний мужчина. Сейчас его обвиняют по трем уголовным статьям – за реализацию спиртного без лицензии, а также за использование чужого товарного знака. По предварительным подсчетам, правообладатель понес ущерб в размере 3,5 миллионов рублей.

В момент задержания стражи порядка изъяли более 6 тысяч литров, которые также могли поступить в продажу для местного населения. В прокуратуру Волгоградской области поступило дело, после проверки надзорный орган утвердил обвинительное заключение и направил его в суд.

- Вину в инкриминируемых деяниях фигурант уголовного дела полностью признал. Уголовное дело направлено прокуратурой для рассмотрения по существу в Палласовский районный суд. Санкции вмененных статей в качестве максимального наказания предусматривают лишение свободы на срок до 6 лет, рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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