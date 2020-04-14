В Волгограде на уловки банковских мошенников все чаще попадают молодые

14 Апр 2020 2020-04-14T12:36:36+03:00

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Принято считать, что банковские мошенники выбирают себе жертв только среди пенсионеров. Мол, молодые люди – грамотные и ни за что не поведутся на уловки аферистов с просьбой передать данные карты. Но каждый день среди пострадавших, которые пишут заявления в полицию волгоградца 20-30-40 лет. Как сообщили «КП-Волгоград» В ГУ МВД по Волгоградской области, за сутки аферисты увели с карт жителей региона один миллион 400 тысяч рублей.

45-летний Ворошиловского района продиктовал цифровые комбинации своей карты и лишился 542 тысяч. Таким же способом лишилась денег 26-летняя волгоградка с Краснооктябрьского района, 32-летний мужчина с Тракторного,3 8-летняя жительница Советского района.

Еще на одного волгоградца мошенники оформили кредит в 100 тысяч рублей.

Полиция разыскивает мошенников. Но процесс этот долгий и сложный. Так что надежды быстро вернуть свои сбережения очень мало. Будьте бдительны и никому не сообщайте по телефону данные своей карты.

ИСТОЧНИК KP.RU