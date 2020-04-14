2020-04-14T11:41:02+03:00
Общество

«Развлекались»: 19-летний волгоградец прокатил друга на капоте легковушки

Парни выложили видео в соцсети, где их вычислили полицейские
Юлия Данильченко
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Накануне в соцсетях появился ролик, вызвавший интерес у полиции: по дорогам Красноармейского района Волгограда рассекала «Лада» с пассажиром на капоте. Сотрудники ГИБДД без труда вычислили нарушителей ПДД. За рулем легковушки оказался 19-летний парень, а катал он своего 24-летнего приятеля. Вот так на молодежь повлияла самоизоляция – в дефиците стали экстрим и хайп. Молодые люди пытались объясниться: они просто развлеклись. Однако за свое неправомерное поведение придется ответить по закону.

- В отношении водителя возбуждено дело за «Нарушение правил перевозки людей». Кроме того, нарушитель привлечен к ответственности за несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Вину свою молодые люди признали. Полиция напоминает, что любое нарушение ПДД фиксируется, а инспекторы обязательно проводят проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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