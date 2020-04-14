2020-04-14T11:27:20+03:00
Звезды

В Волгограде «Библионочь» проведут дистанционно

Волгоградцы смогут послушать лекции, увидеть выступления онлайн
Екатерина МАЛИНИНА
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Для читателей обещают даже мастер-классы. Фото: мэрияДля читателей обещают даже мастер-классы. Фото: мэрия
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Новые реалиии жизни – эпидемия коронавируса – диктуют свои правила. Мы вынуждены подстраиваться под существующие условия. В том числе и в проведении различных значимых мероприятий. В этом году Библионочь пройдет в режиме онлайн. Организаторы обещают, что скучно точно не будет. Основными темами на этот год стали 75-летие Победы и Сергей Есенин. Так что зрители за своими компьютерами услышат стихи и песни военных лет, малоизвестные факты от жизни и творчестве великого русского поэтму. Среди «приглашенных» гостей джазовая певица Ирина Аксенова, актрисы Волгоградского музыкального театра Наталья Мещерякова и Ирина Вайзбулат, философ Юрий Ветютнев. Обещают даже мастер-классы. С читателями пообщаются библиотекари, писатели, книгоиздатели.

К акции присоединяться восемь городских библиотек. Также своя «Библионочь» пройдет и для детворы, детские учреждения также готовят интересную онлайн программу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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