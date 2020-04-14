«Из-за самоизояции волонтеры не приезжают»: в волгоградском приюте «Дино» бьют тревогу

14 Апр 2020 2020-04-14T11:13:27+03:00

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То, что сейчас происходит в волгоградском приюте «Дино», волонтеры называют бедствием. Из-за всеобщей самоизоляции жители Волгоградской области перестали приезжать даже к тем животным, которых курировали. Добровольцы боятся штрафов. Не секрет, что «Дино» существует за счет пожертвований, власти города лишь последние пару лет выделяют субсидию на стерилизацию бездомных.

- Если люди раньше привозили корм для животных, то сейчас это сложно. Помимо этого, к большому сожалению, большинство кураторов (опекунов) отказались от своих подопечных, которые проживают в приюте. У нас в настоящее время содержится более 400 собак, которым требуется около 200 килограммов корма ежедневно, - жалуются волонтеры.

Плюс животные болеют, на лечение нужны средства. Добровольцы очень нуждаются в помощи, сейчас это как никогда актуально. Все подробности в группе «Дино».

ИСТОЧНИК KP.RU