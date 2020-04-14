Коронавирус в Волгоградской области: плюс двое зараженных

14 Апр 2020 2020-04-14T11:54:14+03:00

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Коронавирус продолжает менять нашу жизнь, ломая все привычное. За последние сутки количество зараженных коронавирусом в Волгоградской области увеличилось на два человека. Спустя три недели после появления в Волгограде первого заболевшего COVID-19, число заразившихся коронавирусной инфекцией выросло до 46 человек. По данным федерального Роспотребнадзора на 14 апреля, в Волгоградской области появился первый умерший от коронавируса - это женщина из Жирновска, которая несколько дней назад умела от пневмонии. У нее посмертно подтвердили диагноз коронавирус. Выписаны после выздоровления семь пациентов с подтвержденным диагнозом.

Всего в России на 14 апреля более 21 тысячи заболевших коронавирусом, 1694 выздоровевших и 170 смертей.

Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Волгограде зафиксировали 24 марта 2020 года. Из 44 первых пациентов инфекционных больниц и госпиталей две трети – в возрасте от 18 до 60 лет, 18,2 процента заболевших COVID-19 – дети и 13,6 процента зараженных – пенсионного возраста. Под коронавирусных больных в регионе готовят все больше больниц. Чтобы остановить распространение заразы, до 1 мая Волгоградская область живет в режиме полной самоизоляции.

Официальные данные.

ИСТОЧНИК KP.RU