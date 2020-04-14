2020-04-14T10:31:43+03:00
Общество

Самоизоляция в Волгоградской области: где пройдут патрули 14 апреля

Межведомственные проверки соблюдения режима самоизоляции 14 апреля 2020 устроят в Волгограде, Волжском и семи районах области
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Проверят и пеших, и автомобилистов.Проверят и пеших, и автомобилистов.Фото: Кирилл ВЕРШИНИН
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Волгоградская область две недели живет в режиме полной самоизоляции. Улицы то напоминают безлюдную пустошь, то вновь наполняются людьми. При этом у волгоградцев по-прежнему есть только шесть причин на то, чтобы выйти из дома – на дачу, на работу, в магазин, выгулять питомцев или вынести мусор, а также в случае угрозы жизни и здоровью. Во вторник, 14 апреля 2020, проверки соблюдения режима самоизоляции пройдут в Волгограде, Волжском и семи районах Волгоградской области.

Как сообщили «КП-Волгоград» в оперштабе, рейды с участием чиновников и полицейских пройдут 14 апреля в Центральном, Ворошиловском, Дзержинском и Краснооктябрьском районах Волгограда. Под пристальным вниманием патрулей будет и второй по величине город региона - Волжский. Устроят проверки также в Камышинском, Калачевском, Светлоярском, Серафимовичском, Суровикинском, Октябрьском и Фроловском районах области.

Напомним, выходя из дома, при себе волгоградцы должны иметь либо служебное удостоверение, либо справку с работы, либо собственноручно составленное уведомление с указанием ФИО, цели, адреса, времени прибытия и убытия. Нарушителей ждет сначала составление протокола, а затем по решению суда – штраф от 1 до 30 тысяч рублей.

ВАЖНО! Правила передвижения во время самоизоляции в Волгоградской области и образцы документов (скачать и распечатать).

ИСТОЧНИК KP.RU

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